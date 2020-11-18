Более 8 т рыбы выпустили в озера Витебской области

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило карпом, щукой и белым амуром озера Витебской области, сообщили БЕЛТА в БООР.

"В озеро Полуозерье (Ушачский район) выпустили 1800 кг карпа и 200 кг щуки, Серокоротня (Сенненский) - 1200 кг и 200 кг соответственно. В озеро Кашо (Городокский район) вселено 1500 кг карпа, 900 кг щуки и 81 кг белого амура, в Орце (Миорский) - 1100 кг, 200 кг и 100 кг, Вечелье (Ушачский) - 630 кг, 200 кг и 81 кг соответственно", - рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Такие мероприятия направлены на улучшение видового состава ихтиофауны водоемов, повышение их рекреационной значимости. Зарыбление проводится за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов БООР.-0-