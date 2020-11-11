Более 8 т щуки, карпа и амура - три озера в Витебской области зарыбят в этом году

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В озера Витебской области в 2020 году заселят более 8 т щуки, карпа и белого амура, рассказали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Водоемы для зарыбления выбирали самые популярные среди рыбаков. Еще весной определились: рыбу выпустят в озера Серокоротня (Сенненский район), Вечелье (Ушачский) и Кашо (Городокский).

Особей закупили за взносы рыболовов-любителей. Цена вопроса - около Br40 тыс.

"Прежде чем зарыбить, всегда делается биологическое обоснование. И оно утверждается Минприроды. Там четко все расписано: под каждое озеро идет свое зарыбление", - отметил председатель Витебской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Редненко.

Недавно из Любани (Минская область) рыбу привезли в Городокский район, где в озеро Кашо выпустили 1,5 т карпа, 80 кг белого амура и 900 кг щуки - оптимальное количество для данного водоема.

Не исключено, что в ближайшее время лов щуки на озере Кашо будет под запретом. Рыбе нужно привыкнуть к новым условиям обитания. Уже к следующему лету она значительно прибавит в весе и станет для рыбаков "клевым" уловом.-0-