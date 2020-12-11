Более 80 ДТП произошло в Витебске из-за гололедицы

11 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебске из-за гололедицы произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома.

Городские дорожные службы делают все возможное, чтобы максимально обезопасить участников транспортного движения. Спецмашины расчищают дороги и посыпают их соляно-песчаной смесью.

Госавтоинспекция призывает граждан быть предельно внимательными. Пешеходам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, избегать передвижения по городу пешком. Водителей инспекторы ДПС просят быть максимально осторожными, не совершать резких маневров на проезжей части и соблюдать скоростной режим. Также автовладельцам нужно усилить бдительность вблизи школ, учреждений здравоохранения и социальных объектов. Поток пешеходов там наиболее интенсивный, а значит, вероятность ДТП повышается.-0-