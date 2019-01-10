10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 мероприятий включены в календарь туристических событий Минска 2019 года, который размещен на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В частности, туристов приглашают принять участие в праздниках по белорусским обрядам. Так, в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в Озерце пройдут гулянья "Шчодрык", "Грамнiцы", "Кахаем па-беларуску", "Масленiца", "Даравальная нядзеля", "Гуканне вясны", "Вербніца", "Юр'я", "Старажытная Купалле", "Зажынкі", "Дажынкi", "Багач", "Каляды" и др. Интересную обрядовую программу презентует и музейный комплекс "Дудутки".

К числу наиболее значимых мероприятий 2019 года относятся II Европейские игры. С 21 по 30 июня более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В ноябре ценителей киноискусства приглашают на кинофестиваль "Лістапад", который заслуженно считается одной из визитных карточек культурной жизни города. В декабре состоится Рождественский оперный форум.

В афише также значатся концерты популярных белорусских и зарубежных исполнителей, творческих коллективов, спортивные соревнования, фестивали. Любителям спорта будут интересны чемпионат Европы по фигурному катанию, чемпионат Европы по биатлону и "Гонка Легенд", международные соревнования по велоспорту "Гран-при Минска", Минский полумарафон и др. Ярких музыкантов соберет проект "Мінскі джаз" и Международный фестиваль Юрия Башмета.

Концертные залы и музеи столицы разрабатывают тематические программы к 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, Дню Независимости, Дню города, рождественским и новогодним праздникам.

Наиболее богат событиями май. В это время состоятся карнавал "VIVA Ровар", который откроет велосезон, фестиваль-ярмарка ремесел "Вясновы букет", акция "Ночь музеев", фестиваль электронной музыки, ЗОЖ-фест. Будет дан старт летнему музыкально-туристическому сезону в Верхнем городе.

Летом предполагается провести фестивали "Эпоха рыцарства", "Улетный фест", "Наш Грюнвальд", осенью - H.O.G. Rally Minsk, международный фестиваль исторической реконструкции "Мінск старажытны", фолк-фест "Камянiца", форум театрального искусства "ТЕАРТ".-0-