22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80% наземного городского транспорта Минска является низкопольным и приспособлено для обслуживания людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других ослабленных лиц. Об этом сообщила сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович в пресс-центре БЕЛТА.
В Минске продолжается работа по адаптации городского транспорта для физически ослабленных лиц.
На начало этого года на балансе КУП "Минсктранс" числилось 1145 низкопольных автобусов - 80,2% от общего количества, оснащено аппарелями - 52%. Также 98,4% троллейбусов низкопольные, 240 троллейбусов оснащено аппарелями (29,4%). Насчитывается 27 низкопольных электробусов. Наиболее не приспособлены трамваи - только 5 из 137 оснащены аппарелями (3,6%). "Удельный вес наземного низкопольного подвижного состава столицы составляет 82% от общего количества транспорта, оснащенного аппарелью - 46%. В 2019 году планируется приобрести 158 низкопольных автобусов и 43 электробуса", - сказала Жанна Романович.
Столичный метрополитен также в числе передовых предприятий по созданию безбарьерной инфраструктуры.
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