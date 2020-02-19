Более 80 новых моделей верхней одежды предложит бобруйская фабрика "Славянка" этой весной

19 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ассортимент изделий верхней одежды ОАО "Славянка" расширился на 82 модели. Всего к весне предприятие готовит около 18 тыс. изделий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Теймураз Бочоришвили.

"В этом году весенняя коллекция нашего производства расширилась на 82 модели верхней одежды. Всего к реализации готовятся около 18 тыс. изделий, 90% из них - новые модели. Оставшиеся 10% - это модели прошлого сезона, которые продолжают пользоваться повышенным спросом. Вещи поступят в продажу в крупные торговые сети страны и фирменные магазины. На данный момент уже отгружено 60% изделий", - отметил Теймураз Бочоришвили.

Бобруйская швейная фабрика в этом сезоне традиционно выпустит пальто, куртки, плащи и ветровки для мужчин и женщин из разных тканей. "Мы постарались расширить линейку верхней одежды из натуральной кожи. Выпуском такой продукции швейное предприятие занимается с 2017 года. За это время наши специалисты освоили разные техники, разработали много новых моделей. Однако, чтобы и дальше пользоваться спросом, ежегодно необходимо что-то менять. Например, в этом году будут выпущены женские куртки с перламутром. Это стильная и удобная одежда, которая успешно конкурирует на белорусском рынке с турецкими аналогами по качеству и цене", - рассказал директор.

Кроме того, сейчас ОАО "Славянка" выпускает четырехслойные марлевые повязки. В день отшивается около 20 тыс. средств индивидуальной защиты. Это связано с обострением ситуации в мире вокруг нового коронавируса.

ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности, входит в состав концерна "Беллегпром". Оно специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Производственная мощность - около 600 тыс. единиц в год. В этом году предприятие отметит 90-летний юбилей.-0-

Фото Олега Фойницкого