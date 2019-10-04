Более 80 объектов неиспользуемой госнедвижимости Витебской области выставлены на продажу в октябре

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом "Витебскоблимущество" в текущем месяце назначены аукционы по 81 объекту, сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.

Без понижения цены (по оценочной стоимости) есть предложения по 9 объектам, с понижением на 20% - по 13 объектам, с понижением на 50% - по 16, с понижением на 80% - по 21, с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, - по 22 объектам.

Среди предлагаемых лотов бывшие школы, клубы, сельские дома культуры, почты, аптеки, бани, нежилые, производственные в Бешенковичском, Браславском, Витебском, Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Лепельском, Миорском, Россонском, Сенненском, Толочинском, Чашникском, Шарковщинском районах, бывший оздоровительный лагерь в деревне Боровцы Бешенковичского района и база отдыха в Оршанском районе. Также к продаже предлагаются объекты в Витебске, Полоцке, Новополоцке. По Оршанскому району и городу Орша назначены аукционы по 20 объектам (с начальной ценой от оценочной до базовой).

Некоторые из лотов выставлены на электронные торги на площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

Подробная информация о назначенных аукционах размещена на сайте комитета "Витебскоблимущество" в разделе "Аукционы".-0-