Более 80 объектов ввели в эксплуатацию по инвестпрограмме Гомельской области в 2019 году

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ввели в эксплуатацию 81 объект, включенный в инвестиционную программу региона на 2019 год. Об этом сообщил сегодня на сессии Гомельского областного Совета депутатов председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета напомнил, что изначально на реализацию инвестпрограммы региона был предусмотрен Br91 млн. В течение года эта цифра увеличилась на Br32,3 млн. "Количество объектов программы выросло на 72. В целом финансирование строительно-монтажных, ремонтных работ, разработки проектно-сметной документации в 2019 году велось по 211 объектам, по его итогам введен в эксплуатацию 81", - рассказал Дмитрий Гайкевич.

Председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич обратила внимание: особенностью реализации инвестпрограммы ушедшего года стало то, что работы велись на многих долгостроях.

"Основной объем средств в 2019 году направлен на финансирование объектов сферы ЖКХ и жилищного строительства (Br60,9 млн), а также отрасли физической культуры и спорта (Br19,9 млн)", - отметил Дмитрий Гайкевич. По инвестпрограмме профинансировано строительство двух жилых домов в Калинковичах и Мозыре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства направлялись и на благоустройство сквера у Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого, реконструкцию гостиницы в Петрикове, строительство станций обезжелезивания, модернизацию котельных. В Гомеле открыты лыжероллерная трасса и футбольный манеж, в Петрикове реконструирован стадион.

В сфере образования основной объем средств использован на строительство детского сада в микрорайоне №104 Гомеля, в здравоохранении - на работы по поликлинике в микрорайоне №17 областного центра, в культуре - реконструкцию Мозырского драматического театра.

Для строительства сельскохозяйственных объектов использовано Br5,9 млн. Еще Br12,2 млн были направлены на 61 объект по сохранению и использованию мелиоративных земель.-0-