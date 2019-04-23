Более 80 праздничных мероприятий пройдут в Минске ко Дню Победы

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 республиканских, общегородских и районных мероприятий пройдут в Минске ко Дню Победы, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Во Дворце Республики 8 мая состоится торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств Беларуси "Поезд Победы". В программу мероприятия включены песни военных лет, а также произведения о войне современных авторов.

9 мая в 11.00 состоится возложение венков и цветов к монументу Победы, а в 21.30 - праздничный концерт "Бессмертные песни" телепроекта "Площадь Победы - 2019". Это совместный проект Министерства культуры, Минского горисполкома и Белтелерадиокомпании, который проводится ежегодно с 2016 года по поручению главы государства. В программе музыкального мероприятия всенародно любимые и широко известные песни довоенной и военной поры, а также другие произведения, которые будут поддержаны видеорядом и лаконичной сценической театрализацией. Концерт будет проходить в сопровождении Президентского оркестра Беларуси, главным дирижером которого выступит заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин.

В центральной части города, на площадке у Дворца спорта, будет организована концертная программа, в которой примут участие победители Минского городского конкурса патриотической песни, профессиональные творческие коллективы и другие исполнители. Там же будет организована выставка-ярмарка мастеров народного творчества и выездная торговля.

Еще один праздничный концерт состоится на территории Верхнего города.

Кроме этого, 9 мая во всех районах города будут организованы концерты с участием творческих коллективов художественной самодеятельности, эстрадных исполнителей и лучших детских творческих коллективов, спортивные состязания и конкурсы, выставки декоративно-прикладного народного творчества. Основными площадками для массовых гуляний станут парковые зоны, где будет работать праздничная торговля.

В преддверии праздника в учреждениях культуры и образования организуют патриотические акции, встречи с ветеранами, тематические мероприятия.

В Мингорисполкоме отметили, что до 1 мая в столице завершатся работы по праздничному оформлению города. В День Победы в Минске включат праздничную иллюминацию. Во время мероприятий будет обеспечено бесперебойное электроснабжение площадок, налажены охрана общественного порядка и медицинское обслуживание граждан.

Кульминацией празднования Дня Победы по традиции станет праздничный салют.-0-