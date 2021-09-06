Более 80% теплоисточников Минска готовы к отопительному сезону

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80% потребителей и теплоисточников Минска готовы к отопительному сезону. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор филиала Госэнергогазнадзора по Минску и Минской области Сергей Василевский.

"Электро- и (или) теплоустановки, теплоисточники и потребители перед каждым отопительным сезоном должны пройти ряд технических проверок, которые позволяют убедиться в надежности в бесперебойном снабжении тепловой энергией. Это оценка профремонта систем отопления тепловых узлов, гидравлические испытания. Так, к отопительному сезону в Минске готовы 83% потребителей и 84% теплоисточников, а в Минской области 51% потребителей и 57% теплоисточников", - рассказал Сергей Василевский.

Работы по подготовке к отопительному сезону должны быть завершены к 20 сентября, окончание регистрации паспортов готовности - 30 сентября включительно.

Решения о сроках начала и завершения отопительного сезона принимаются на основании данных о средней за сутки температуре наружного воздуха. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты: детские школьные и дошкольные учреждения, больницы. Требование для этого - температура в минус 8 градусов и ниже в течение пяти суток.-0-