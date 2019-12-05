Более 80 участников соберет областной праздник-конкурс творчества инвалидов в Витебске

5 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной праздник-конкурс творчества инвалидов пройдет 6 декабря в Витебской областной филармонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.

Праздник-конкурс соберет более 80 участников из разных регионов, которых отобрали на районных этапах. Определять лучших будут среди отдельных исполнителей, творческих коллективов и любительских объединений территориальных центров соцобслуживания населения, представителей Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи, областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Участники выступят в номинациях "Вокально-хоровое искусство", "Хореографическое искусство" и "Театральное искусство". Лучший будет отмечен Гран-при. Также жюри предусмотрело призы в номинации "За творческий дебют", будет вручен и приз зрительских симпатий.

Организаторы мероприятия - управление культуры и комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, областные организации Белорусского общества Красного Креста и Белорусского фонда мира.

В Витебской области проживают около 60 тыс. людей с ограниченными возможностями.-0-