Более 800 деревьев высадят вдоль центральных улиц Минска в этом году

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году планируется высадить вдоль главных проспектов и по ул.Притыцкого свыше 800 деревьев. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме, комментируя обращения граждан, поступившие во время акции "Ваш вопрос Президенту".

Минчане активно интересовались темой озеленения. В частности, жители столицы спрашивали, почему убрали некоторые зеленые насаждения на ул. К.Маркса, Я.Купалы, Кирова. Как пояснили специалисты, в городе проводилось благоустройство центральных улиц, и в районе остановочных пунктов, где молодые саженцы не приживались из-за высокой техногенной нагрузки, принято решение ликвидировать лунки. Для восстановления численности зеленых насаждений выполнены компенсационные посадки.

"В 2018 году вдоль пр. Независимости высажено 47 деревьев, устойчивых к противогололедным реагентам, в 2019-м вдоль этого проспекта, а также пр.Победителей, ул.Притыцкого будет посажено 820 деревьев", - рассказали в Мингорисполкоме.

От жильцов дома по ул. Кульман, 28 поступила просьба прекратить безосновательную вырубку и обрезку деревьев в Советском районе. Как рассказали в горисполкоме, работа в данном дворе проводилась по выданному в ноябре прошлого года заключению. Два дерева на дворовой территории, признанные опасными, в феврале удалены. В ближайшее время специалисты Института экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси, Минского городского комитета природных ресурсов, "Минскзеленстроя", "Зеленстроя Советского района" оценят состояние зеленых насаждений.

В Мингорисполкоме отметили, что несмотря на высокий уровень озелененности в столице встречаются факты недостаточно обоснованной вырубки зеленых насаждений, особенно на дворовых территориях. В первую очередь они связаны с ремонтом и перекладкой инженерных сетей, строительством и реконструкцией объектов. "Политика городских властей направлена на минимизацию таких случаев. При необходимости удаления деревьев предусмотрены компенсационные посадки, застройщикам рекомендовано обращаться в Мингоркомприроды, чтобы рассматривать вопросы непосредственно на стройплощадке", - добавили в горисполкоме.

В столице разрабатывается схема размещения зеленых насаждений, в соответствии с которой во всех районах появится больше зеленых зон. Особое внимание уделено наименее озелененному Фрунзенскому району, а также Московскому и Октябрьскому районам.-0-