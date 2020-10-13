Более 800 квартир для многодетных планируют построить в Бресте в этом году

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 800 квартир для многодетных семей планируют построить в Бресте в этом году. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"К концу года выйдем на решение важного вопроса - многодетные семьи в городе будут стоять в очереди на жилье не больше года. Всего в 2020 году планируем построить более 800 квартир для этой категории (в 2019-м было 773). За восемь месяцев в эксплуатацию ввели уже 521 квартиру", - сообщил мэр.

На сегодня в очереди на улучшение жилищных условий в областном центре состоят 1 196 многодетных семей, в том числе 663 - больше года. Практически всем им уже предложили варианты строительства. Так, в Ленинском районе города многодетные семьи при постановке на учет нуждающихся одновременно получают направление на строительство квартир. В Московском районе пока им сразу могут предложить только одно- и двухкомнатные квартиры.

"Еще 147 многодетных семей по различным причинам отказались от строительства жилых помещений в этом году. Невостребованные ими квартиры распределяем среди граждан в общей очереди: в Ленинском районе - ставших на учет в 2006 году, в Московском - в 2003-м", - проинформировал Александр Рогачук.-0-