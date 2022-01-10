Более 800 мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 13 января

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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 трудовых мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 13 января, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "МТЗ", УМ СКУП "Минскметрострой", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", УП "Спецкоммунавтотранс", УП "Минскводоканал", психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №2 Минска и др. Обещают более 800 вакансий. У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!