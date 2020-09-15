15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 800 паломников-хасидов находятся на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельской пограничной группы Алексей Дюбенков.

Красный Крест разворачивает пункт помощи евреям на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью Также будут развернуты модули с обогревом от МЧС, при необходимости детям и взрослым будет оказана первая помощь.

Как рассказал Алексей Дюбенков, по поступившей с украинской стороны информации, с 20.00 14 сентября полностью прекращен пропуск граждан и транспорта через пункт пропуска "Новые Яриловичи". "Возможно, это связано с тем, что кабинетом министров до 29 сентября продлен срок ограничения въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Украину. На данный момент между пунктами пропуска "Новая Гута" с белорусской стороны и пунктом пропуска "Новые Яриловичи" с украинской собрались порядка 800 евреев-хасидов, которые следуют в Украину, чтобы 19 сентября отпраздновать Новый год по еврейскому календарю. Со стороны нашей пограничной службы приняты максимально возможные меры, чтобы все желающие вернулись в Беларусь. Им обеспечено комфортное и быстрое оформление", - отметил он.

По данным на 20.00 14 сентября, в нейтральной зоне были 505 человек, 15 сентября в 6.30 - 735 человек, к 11.30 - свыше 800. Желающие отметить традиционный праздник в украинском городе Умань прибывают. Они идут по одному, группами и семьями.

В нейтральной зоне между границами разместился полевой лагерь, где паломники вторые сутки коротают время в надежде пересечь украинскую границу и отметить почитаемый праздник.

Пограничная служба с Красным Крестом собравшимся паломникам оказывают возможную поддержку. Подвозят питьевую воду, выдают одеяла, так как среди собравшихся много маленьких детей и женщин.

Обмен информации с украинской стороной налажен по линии оперативно-дежурных служб Черниговского пограничного отряда и Гомельской пограничной группы. "Если будут какие-либо изменения либо украиинской стороной будут приняты определенные решения, актуальная информация незамедлительно поступит и нам. Во взаимодействии с сопредельной стороной готовы оказывать друг другу помощь в пропуске данных граждан", - сказал официальный представитель Гомельской пограничной службы.-0-

Фото Сергея Холодилина

Чувствуем себя беженцами и благодарим Беларусь за поддержку - многодетная мать-паломница Чета Леви с детьми отправилась в украинский город Умань, чтобы по древней национальной традиции 19 сентября отпраздновать Новый год по еврейскому календарю.