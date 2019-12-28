Более 800 ребят собрал областной благотворительный праздник в Борисове

28 декабря, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В областном благотворительном новогоднем празднике в Борисове приняли участие более 800 детей со всех уголков столичного региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Это воспитанники многодетных, малообеспеченных и приемных семей, дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации. На традиционную областную елку со всех уголков центрального региона также приглашены активисты детского и молодежного движений, отличники учебы, одаренные и талантливые учащиеся.

Открыл праздник областной парад Дедов Морозов. Шествие началось у городского парка и завершилось на центральной площади Борисова. Перед ребятами прошлись около 800 Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Представители каждого района выступили с небольшими номерами. Один из Дедов Морозов даже спустился с крыши здания, чем удивил и порадовал зрителей.

Далее гостей пригласили посетить игровые площадки, оборудованные перед Дворцом культуры. Дети украшали елку, участвовали в зимней рыбалке и новогоднем хоккее, играли в "Снежный кольцеброс" и "Праздничный сундук". Немало сюрпризов ожидало ребят и в фойе дворца. Для них организовали встречи со сказочными персонажами, новогодний аквагрим, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей, выставку новогодних игрушек, различные мастер-классы. Участники праздника, съехавшиеся со всех уголков Минской области, представили фотозоны, отражающие красоту и уникальность каждого района и объединенные в единый "Новогодний экспресс".

Юных жителей региона поздравил председатель облисполкома Александр Турчин. "Вы - это наше будущее, - обратился к ним глава центрального региона. - Завтра станете учителями, врачами, замените нас на государственных постах. От вас зависит развитие страны. 25 лет назад наш Президент дал старт акции "Наши дети", в рамках которой сегодня проходит этот прекрасный праздник. Мы постарались подарить вам немного чуда в преддверии Нового года. Надеюсь, у нас получилось. С наступающим!"

В свою очередь начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич отметила: праздник объединил свыше тысячи человек. "Важно собраться вместе, чтобы сказать, что мы, взрослые, готовы каждый день делать ваше детство счастливым. Праздник - это прекрасная площадка для общения, веселья наших детей", - добавила она.

Атмосферу сказки и волшебства подарило театрализованное представление "Королевство елочных игрушек". В завершение праздника всем вручили сладкие подарки.

Акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси.-0-