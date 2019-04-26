Более 800 участников соберет в Гомеле конференция по проблемам современной медицины

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XI Республиканская научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы развития современной медицины" пройдет в Гомельском государственном медицинском университете 2-3 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Форум соберет молодых ученых, студентов, магистрантов, аспирантов из Беларуси, России, Украины - всего более 800 участников. Они представят работы, посвященные актуальным теоретическим и практическим вопросам медицины.

Программа научного мероприятия предполагает работу 29 секций по различным направлениям медицинской науки. Кроме того, ведущие специалисты проведут лекции и более десяти мастер-классов, во время которых в том числе продемонстрируют современные диагностические и лечебные манипуляции.

Доклады конференции войдут в электронный и печатный сборники материалов.

Организуют форум Министерство здравоохранения и Гомельский государственный медуниверситет.-0-