Более 840 безработных Гомельской области прошли переобучение в этом году

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 840 безработных Гомельской области в этом году направили на профобучение и переподготовку, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

Учебные группы из числа безработных комплектовали на основе заявок нанимателей, анализа вакансий. "В результате на профессиональное обучение и переподготовку направили 842 безработных. При этом 65% из них - под заказ нанимателя", - отметил Петр Шутько.

В целом же с начала года в органы по труду, занятости и социальной защите региона обратились более 25 тыс. человек, из которых были признаны безработными 10,8 тыс. Службы занятости в январе-ноябре оказали содействие в трудоустройстве 19 тыс. гражданам, в том числе 7,8 тыс. безработных.

Еще более 320 безработным оказали финансовую поддержку в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также в сфере агроэкотуризма. Общая сумма предоставленных субсидий превысила Br948 тыс.

Петр Шутько напомнил, что в регионе продолжают функционировать 25 постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населению. С момента создания в комиссии обратились свыше 68 тыс. человек. В перечне тем, с которыми люди приходят к специалистам, не только помощь в трудоустройстве, но и получение различных консультаций, предоставление документов, подтверждающих занятость, освобождение от обязанности оплачивать услугу горячего водоснабжения по полному тарифу и другие. Комиссии оказали содействие в трудоустройстве более чем 16 тыс. граждан.

Первый заместитель председателя облисполкома Игорь Чеснок подчеркнул, что вопрос занятости населения особенно важен. "Должное внимание нужно уделить и занятости на селе. Ведь зачастую от этого зависит судьба всей деревни", - добавил он.-0-