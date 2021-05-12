Более 840 молодых специалистов придут работать в медучреждения Гомельской области в этом году

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В августе в учреждения здравоохранения Гомельской области прибудут на свои первые рабочие места более 840 молодых специалистов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Змушко.

По словам Михаила Змушко, благодаря распределению молодых специалистов преимущественно укомплектовываются вакансии в медучреждениях. "В августе 2021 года ожидается прибытие 336 врачей и 505 средних медицинских работников", - уточнил он.

Замначальника главного управления обратил внимание: кадровые вопросы здравоохранения на постоянном контроле. "По данным на 1 января этого года, в учреждениях здравоохранения области, которые находятся в подведомственном подчинении главного управления, работают 6942 врача и 17391 медицинский работник среднего звена. По итогам 2020 года численность врачей увеличилась на 1% в сравнении с 2019-м, среднего персонала - уменьшилась на 1%", - констатировал Михаил Змушко.

Прирост медкадров достигнут благодаря молодым специалистам, которые приехали на свои первые рабочие места в Мозырский, Речицкий, Светлогорский, Жлобинский районы, Гомель.

В числе причин оттока медкадров руководитель назвал изменение семейного положения и места жительства, поступление в учреждения высшего образования, пенсионный возраст.

В целом же укомплектованность учреждений здравоохранения врачами составила по итогам прошлого года 95,9% при коэффициенте совместительства 1,2, средними медработниками - 98,5% при коэффициенте совместительства 1,1.

Михаил Змушко подчеркнул: в отрасли ежегодно оптимизируется штатная численность как путем сокращения, так и через введение дополнительных должностей. Оптимизируется и сеть учреждений, коечный фонд. "В этом году планируется сократить 226 должностей - это 0,48% общей штатной численности учреждений здравоохранения региона. Оптимизации подлежат вакантные должности, что никоим образом не повлечет сокращение работников и не приведет к ухудшению качества медпомощи населению", - уточнил замначальника главного управления.-0-