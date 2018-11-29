Более 8,5 тыс. рабочих мест создано в Минской области за январь-сентябрь

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области по итогам девяти месяцев 2018 года создано более 8,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил журналистам председатель комитета экономики Миноблисполкома Сергей Железняк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача в 10,7 тыс. новых рабочих мест по итогам года будет выполнена", - высказал уверенность Сергей Железняк. Достижение этого показателя планируется за счет создания рабочих мест в оптово-розничной торговле, а также в промышленности.

Председатель комитета экономики также сообщил, что заработная плата в Минской области по итогам девяти месяцев составила Br933 с темпом роста более 117% к показателю 2017 года. Ключевая задача - обеспечить заработную плату до конца 2018-го на уровне более Br1 тыс., отметил Сергей Железняк.-0-