Более 850 школ приняли участие в профориентационном онлайн-марафоне университета МЧС

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 850 учреждений общего среднего образования Беларуси приняли участие профориентационном онлайн-марафоне "Знакомство с Университетом гражданской защиты МЧС". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты (УГЗ) Андрей Садовский.

Сегодня состоялась встреча в режиме онлайн с учащимися выпускных классов Брестской области. Во время марафона представители приемной комиссии вуза и курсанты МЧС в прямом эфире общались со школьниками, знакомили их с особенностями и порядком обучения в университете МЧС, рассказывали участникам о специальностях, формах и преимуществах при освоении образовательных программ в УГЗ.

Офицеры и обучающиеся презентовали факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности, рассказывали об алгоритмах действий будущих абитуриентов при поступлении в вуз МЧС и отвечали на вопросы школьников. За время проведения онлайн-марафона приемная комиссия университета МЧС ответила на более 1,5 тыс. поступивших вопросов.

Стать участником онлайн-марафона можно обратившись в свое учреждение образования либо в приемную комиссию университета МЧС. Дополнительную информацию о порядке приема в УГЗ можно найти на сайте http://ucp.by.-0-