Более 870 пустующих домов снесли на селе в Гомельской области в январе-сентябре

1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 870 ветхих и пустующих домов снесли в сельской местности в Гомельской области в январе - сентябре этого года, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС облисполкома Дмитрий Рутковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 9 месяцев этого года районами снесено 873 дома. Вовлечена в оборот почти 1 тыс. га земель, высвободившихся после ветхого и пустующего жилья в сельской местности", - рассказал Дмитрий Рутковский.

Он напомнил, что 24 марта этого года глава государства подписал указ №116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами". Документ вступил в силу 27 сентября. "Указом предусмотрено создание благоприятных условий для отчуждения и эффективного использования такого недвижимого имущества", - подчеркнул начальник управления.

По его словам, в регионе определены перечни населенных пунктов, в которых можно проводить работу по отчуждению ветхих и пустующих домов как путем аукциона, так и без него. Реестры таких домов в сельской местности размещают на сайтах горрайисполкомов. На 1 октября этого года в Гомельской области в реестры были включены 3562 ветхих и пустующих дома.

Дмитрий Рутковский обратил внимание, что указом №116 предусматривается формирование с 1 января 2023 года государственного информационного ресурса "Единый реестр пустующих домов". Доступ к ресурсу получат все желающие через интернет на безвозмездной основе.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что работа и с ветхим жильем, и по созданию реестров должна активно продолжаться.-0-