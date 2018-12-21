Более 8,8 тыс. школьников оздоровят в Гродненской области на зимних каникулах

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области с 26 декабря начнут работать дневные лагеря на базах учебных заведений, оздоровление в них на зимних каникулах пройдут более 8,8 тыс. школьников, что больше почти на 3 тыс. по сравнению с прошлой зимой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Стоимость путевки в такой лагерь в среднем составляет около Br20. Для детей разработана широкая познавательная программа, будут работать кружки по интересам, спортивные залы, доступны будут и зимние развлечения - катания на лыжах и коньках. Пройдут мероприятия профориентационной направленности.

"Запланировано немало поездок, экскурсий. Продолжим реализацию регионального экскурсионного проекта "Да суседзяў", запущенного во время осенних каникул. Школьники отправятся на экскурсии в близлежащие районы. Проект посвящен Году малой родины, он позволит школьникам лучше узнать историю и особенности региона", - рассказали в главном управлении образования облисполкома. Продолжены будут и волонтерские молодежные проекты. Во время каникул школьники посетят пожилых и одиноко проживающих, помогут им по хозяйству, наведут порядок и просто поговорят по душам.

Пройдут и праздничные новогодние мероприятия. На территории Гродненской области в этом году открылось более 10 резиденций Деда Мороза и других волшебных персонажей, например, Зимника.-0-