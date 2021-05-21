Более 9 тыс. неиспользуемых объектов вовлекли в хозоборот в Гомельской области за 30 лет

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 9 тыс. неиспользуемых объектов коммунальной собственности вовлекли в хозоборот в Гомельской области за 30 лет. Такие данные озвучены в приветственном адресе председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья на торжественном собрании по случаю 30-летия комитета "Гомельоблимущество", сообщает БЕЛТА.

Губернатор подчеркнул весомый вклад комитета в наведение порядка на территории юго-восточного региона. "В хозяйственный оборот вовлечено более 9 тыс. неиспользуемых объектов коммунальной собственности. Коэффициент использования зданий и сооружений в нашей области самый высокий в республике - почти 99%. За 30 лет вашей работы количество неиспользуемых площадей сократилось в 4 раза", - констатировал губернатор.

Как было отмечено, за эти годы в регионе преобразованы в открытые акционерные общества 678 предприятий коммунальной и 216 республиканской собственности.

В комитете добавили, что жители Гомельской области получили наибольшее в республике количество чеков "Имущество" - около 70 млн и вложили их в акции ОАО также больше всего - около 45 млн.

По словам Геннадия Соловья, комитет сегодня - это функциональная информационная площадка с полным перечнем неиспользуемых объектов, юридическим сопровождением - от их поиска, организации торгов и продажи новым собственникам.

"Вы не стоите на месте, продолжаете развивать новые направления в работе, применяете самые современные технологии", - добавил председатель облисполкома. Как пояснили в "Гомельоблимуществе", в комитете сейчас развивают новые направления: организация корпоративного управления в ОАО, листинг акций на валютно-фондовой бирже, электронные аукционы по продаже неиспользуемых гособъектов.

"Уверен, что ваш профессионализм, опыт, энергия, целеустремленность будут и в дальнейшем направлены на процветание Гомельской области", - заключил Геннадий Соловей.-0-