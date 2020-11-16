Более 9 тыс. устройств птицезащиты установили специалисты "Минскэнерго" с начала года

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 10 месяцев 2020 года филиалы РУП "Минскэнерго" установили на воздушных линиях 35 кВ и выше более 9 тыс. современных устройств для отпугивания птиц (птицезащиты). Это 139% от годового плана, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.

Плановая установка на опорах высоковольтных линий электропередачи подобных устройств проводится ежегодно. Энергетики подчеркивают, что эти работы не только повышают надежность функционирования электрических сетей, но и сокращают риски для самих птиц, которые порой гибнут от электротравм.

Чтобы защитить и птиц, и оборудование, энергетики монтируют на траверсах опор высоковольтных линий электропередачи специальные пластиковые устройства, которые мешают не только гнездиться, но и садиться на опоры. Для самих пернатых это совершенно безопасно, подчеркнули в РУП "Минскэнерго".-0-