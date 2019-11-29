Более 90 человек привлекли к ответственности после проверок таксистов в аэропорту Минска

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 человек привлекли к административной ответственности после проверок таксистов в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.

"В результате проверок таксистов, работающих вблизи аэропорта, в этом году выявлено более 200 нарушений", - рассказали в пресс-службе.

Нарушители не соблюдали периодичность прохождения гостехосмотра, не заключали обязательный договор страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Среди распространенных нарушений - отсутствие таблички с информацией о тарифах, визитной карточки с фотографией и сведениями о водителе.-0-