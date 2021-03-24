Более 90% обращений граждан в советы ветеранов Витебской области решаются на местах - Ольсевич

24 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 90% обращений граждан в советы ветеранов Витебской области решаются на местах, сообщил на отчетно-выборной конференции председатель Витебского областного совета ветеранов Сергей Ольсевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"За истекшую пятилетку к нам обратились тысячи граждан - ветеранов и трудоспособных граждан, которые просили разъяснить вопросы льгот, оказания адресной социальной помощи, награждения орденами и медалями СССР и др. В 90% случаев все они были решены на местах во взаимодействии с органами власти. Гражданам разъясняли нюансы пенсионного законодательства, оказывали содействие в установлении судеб погибших родственников", - рассказал Сергей Ольсевич.

Вместе с тем около 10% обращений и жалоб граждан отклонены из-за необоснованности или отсутствия достаточных оснований. "Например, в последнее время участились случаи обращений с просьбой признать родственников ветеранами или партизанами Великой Отечественной войны, увековечить память якобы защитников Отечества", - подчеркнул руководитель областного совета ветеранов.

Он пояснил, что каждое обращение тщательно проверяется, изучаются архивы и имеющиеся документы. Если граждане, за которых ходатайствуют родственники, не имеют документального подтверждения, не были уроженцами Витебской области, то это может быть основанием для отклонения подобной просьбы. "Были случаи, когда мы устанавливали, что у таких людей во время войны была судимость или же они были причастны к сотрудничеству с оккупантами", - рассказал Сергей Ольсевич.

Облсовет также рассматривал обращения граждан пожилого возраста, которые издавали книги о войне, не прошедшие согласование с экспертами, и требовали помощи от общественных организаций в качестве возмещения затрат. "Как правило, в таких изданиях искажается историческая правда, отсутствует рецензия специалиста в этой области, а также даются надуманные версии прошедших событий и фальсификация фактов. Какую воспитательную роль несут такие издания? Подобные случаи должны пресекаться", - добавил Сергей Ольсевич.

В Витебской области на учете в первичных ветеранских организациях состоят более 222 тыс. человек, из них 506 ветеранов Великой Отечественной войны, 5 Героев Социалистического труда и 3 полных кавалера ордена Трудовой славы.-0-