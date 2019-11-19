Более 90 ребят из интернатных учреждений соберет областной экоконкурс в Гомеле

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной экологический конкурс "Наш уютный дом" пройдет в Гомеле 20 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном отделении РОО "Белорусский детский фонд", которое выступает организатором мероприятия.

В областном Дворце творчества детей и молодежи соберутся более 90 детей из 14 учреждений: специальных интернатных, социально-педагогических центров, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных общеобразовательных школ, детских домов семейного типа и др.

Во время театрализованного представления ребята предложат свою интерпретацию одной из заявленных тем: "Книга природы", "Экологический репортаж", "Дом. Экология. Гармония". "Тематика выступления должна отражать вопросы понимания участниками проблемы бережного отношения к природе и заботе об окружающем мире", - добавили организаторы.

Победителей конкурса определят по сумме баллов всех членов жюри. Лидеров наградят дипломами и ценными призами. А все участники получат поощрительные подарки.

Также будут проведены мастер-классы по изготовлению сувениров и различных поделок.

Экологический конкурс "Наш уютный дом" проводится в 14 раз. Он является частью благотворительной программы "Юные дарования и экология XXI века".-0-