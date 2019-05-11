Более 900 новобранцев Брестской области направят весной на службу в армии

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время весеннего призыва на службу в армии будет направлено более 900 молодых людей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника направления призыва областного военного комиссариата Константин Минич.

Отправка нового пополнения во внутренние войска МВД прошла с 2 по 3 мая. К службе приступили около 130 человек. Отправка основной массы новобранцев состоится 15-31 мая. Парней направят в органы пограничной службы, силы специальных операций, подразделения ВВС и ПВО, сухопутных войсках. Большинство молодых людей будут служить в воинских частях Брестской области, а также Гродненской и Минской областей.

"Призыв граждан на срочную службу начался 1 февраля, кампания проходит в штатном режиме. К службе в армии парни подходят осознанно", - отметил Константин Минич. На первом этапе призывникам предстоит познакомиться с армейским бытом, адаптироваться в воинском коллективе, освоить азы военной науки, строевой, стрелковой подготовки. Также за время службы молодые люди смогут получить смежные профессии, которые пригодятся в дальнейшей жизни. В частности, это водитель различных категорий, повар, электрик, сварщик.

Одним из запоминающихся моментов для новобранцев станет принятие присяги. В Вооруженных Силах она состоится 15 июня. Воины Брестского гарнизона по традиции поклянутся в верности Родине и белорусскому народу на площади Церемониалов в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".-0-