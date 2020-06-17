Более 900 первых классов откроются в новом учебном году в школах Минска

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы и гимназии Минска в сентябре 2020 года планируют принять более 24,2 тыс. первоклассников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

"На основании предварительного комплектования учреждений общего среднего образования в 2020/2021 учебном году планируется принять более 24,2 тыс. первоклассников, чтобы больше предыдущего года на 1 тыс., и открыть 902 первых класса", - уточнили в комитете.

Сейчас уже идет прием документов от родителей ребят, проживающих в закрепленном за учреждением образования микрорайоне. Завершится он 15 августа. Но существует возможность отправить детей на обучение и в другую школу. Для этого надо подать заявление - на прием ребенка на возможные свободные места. Такие заявки в порядке очереди будет рассматривать специальная комиссия с 16 по 28 августа.

В комитете напомнили, что в перечне требуемых к подаче документов значится медицинская справка установленного образца. Для ее получения сначала нужно посетить вместе с ребенком врачей в поликлинике.-0-