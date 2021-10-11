Более 930 объектов недвижимости зарегистрировали в январе-сентябре в Гомельской области

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-сентябре этого года зарегистрировали более 930 объектов недвижимости, сообщила сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета "Гомельоблимущество" Наталья Сацута, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Сацута напомнила, что в регионе разработаны графики государственной регистрации на 2021 год. В перечень на год включен 2021 объект. На 1 октября план выполнен на 46,1%.

"При этом Гомельский, Добрушский, Буда-Кошелевский, Калинковичский, Рогачевский, Хойникский, Ельский райисполкомы имеют показатели значительно ниже среднеобластного. Остаток незарегистрированных объектов в этих районах до конца года - 753", - уточнила председатель комитета.

По ее словам, у большинства районов госрегистрацию должны обеспечить от 3 до 12 организаций. "Если бы данные организации регистрировали по 1-2 объекта в месяц, то годовой план по району был бы выполнен", - считает Наталья Сацута.

Руководитель напомнила, что для снижения стоимости регистрационных работ Указом №76 "Об оформлении правоудостоверяющих документов" до 1 января 2023 года предоставлен ряд льгот. "Снижение стоимости регистрации одного объекта может составить от Br180 до Br1500 в зависимости от его площади. Однако выборочный анализ показал, что райисполкомы льготами не пользуются, не представляют соответствующий комплект документов, не делают ссылку на указ, не пользуются возможностью снижения стоимости за счет одновременной регистрации нескольких объектов", - констатировала председатель комитета.

Она также обратила внимание, что 81% всех незарегистрированных объектов - это объекты площадью до 100 кв.м. Стоимость регистрационных работ по ним - от Br20 до Br150 за квартиру и около Br550 для одноквартирных домов. Так, в Рогачевском районе всего есть 307 незарегистрированных объектов площадью до 100 кв.м. В этом году необходимо зарегистрировать 97. В Добрушском районе всего 86, до конца года нужно завершить процедуру по 67, привела примеры Наталья Сацута.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поставил задачу для руководителей районов завершить регистрацию жилья до 1 декабря этого года. Вопрос на контроле.-0-