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19 июля 2021, 10:32

Более 960 многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в I полугодии

Фото из архива
Фото из архива
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19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 960 многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в I полугодии 2021 года, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Сергей Атрашков, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в Гомельской области в январе - июне ввели в эксплуатацию более 256 тыс. кв.м жилья. Это 51,3% от годового задания, подчеркнул Сергей Атрашков. "Ввод в эксплуатацию жилья с господдержкой составил 92 тыс. кв.м, или 50,8% годового плана. Индивидуальными застройщиками введено 116 тыс. кв.м, или 57,1%. Улучшили жилищные условия 963 многодетные семьи - это 62,1% от задания на год", - рассказал первый заместитель председателя комитета. Всего в 2021 году планируется, что решить квартирный вопрос смогут 1550 семей, которые воспитывают трех и более детей.

Сергей Атрашков добавил, что в регионе ведется и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. На эти цели выделены средства из областного и республиканского бюджетов.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей напомнил: стоит задача переориентировать строительство жилья на село. Есть комплекс льгот, нужно продумывать стратегию, тактику, подчеркнул губернатор.-0-

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Теги
Гомельская область жилье многодетные семьи
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