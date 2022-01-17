Более Br1 млн бюджетных средств незаконно получило предприятие ЖКХ в Могилевской области

17 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году Комитет госконтроля Могилевской области проверил деятельность 7 предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в которых были выявлены многочисленные нарушения законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.
Среди установленных нарушений: незаконное получение бюджетных средств в сумме более Br1 млн, неэффективное использование государственного имущества, нерациональное расходование топливно-энергетических ресурсов, ненадлежащая эксплуатация производственных объектов, нарушения порядка осуществления госзакупок, сдачи имущества в аренду, ведения бухгалтерского учета.
Результаты проверок были рассмотрены на заседаниях коллегии Комитета, заинтересованным госорганам и организациям направлены предложения по исправлению ситуации.
Нарушителям предписано вернуть в бюджет (с процентами) незаконно полученные денежные средства. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 79 работников коммунальных служб. Отдельные материалы проверок переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.-0-