Более Br1 млн направят на мероприятия по борьбе с борщевиком в Витебской области

12 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области в 2020 году на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского направят более Br1 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Основная часть средств (около Br650 тыс.) будет выделена из бюджетов различного уровня, оставшуюся составят средства землепользователей.

Всего в этом году в регионе предстоит провести работы по уничтожению борщевика Сосновского на площади 3,9 тыс. га. Наибольшие участки произрастания инвазивного растения зафиксированы в Ушачском (1,4 тыс. га), Витебском (772 га), Городокском (411 га), Браславском (273 га), Сенненском (258 га) и Миорском (255 га) районах. При формировании плана работы учтены результаты инвентаризации мест произрастания борщевика Сосновского и золотарника канадского, проведенные в августе-сентябре 2019 года в том числе с применением квадрокоптера. Тогда было выявлено около 4,3 тыс. мест произрастания борщевика на площади 4,8 тыс. га. "При этом принимаемые меры по обработке популяций инвазивного растения химическим методом на протяжении 2-3 лет позволили отнести 804,5 га из них к потенциально очищенным от борщевика, хотя с контроля в 2020 году они не сняты", - подчеркнули в комитете.

Кроме того, специалистами установлено незначительное снижение площади произрастания борщевика (на 15,3 га в общей сложности) в Бешенковичском, Верхнедвинском, Докшицком, Лепельском, Полоцком, Поставском, Россонском, Чашникском, Шарковщинском районах и Витебске.

Основными методами борьбы с борщевиком станут химический (таким способом планируется уничтожить растения на почти 3 тыс. га) и неплохо зарекомендовавшее себя вовлечение земель в хозяйственный оборот (159 га). Остальная территория будет убрана механическим методом путем многократного скашивания.

В 2019 году работы по борьбе с борщевиком Сосновского проводились на площади около 5 тыс. га, в том числе механическим методом на 2,5 тыс. га, химическим - на 2 тыс. га, комбинированным - на более чем 300 га.-0-