Более Br1 млн направлено в 2019 году на безбарьерную среду в Минской области

26 февраля, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br1 млн направлено на создание безбарьерной среды в Минской области в 2019 году. Об этом сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская на коллегии комитета, где подводились итоги 2019 года и рассматривались планы на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошедший год в регионе под безбарьерную среду были адаптированы 354 объекта инфраструктуры в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, торговли и жилищного фонда. На это по подпрограмме "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" из разных источников было направлено более Br1 млн", - рассказала Тамара Красовская.

Правда, как показали результаты мониторинга областного КГК, многие приоритетные объекты обустроены без учета комплексного подхода ко всему маршруту передвижения людей с инвалидностью. Вопрос взят на контроль.

Всего в области проживают более 92 тыс. людей с ограниченными возможностями. Уровень обеспеченности их социальными услугами на 10 тыс. граждан вырос по сравнению с 2018 годом на 5,8% и составляет 1064 продецимилле. Наибольшие показатели отмечены в Крупском, Несвижском, Узденском и Червенском районах.-0-