Более Br1 млн переплатили организации Гродненской области из-за недобросовестного посредничества

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Факты недобросовестного посредничества на сумму около Br1 млн выявили в Гродненской области. Посреднические цепочки установлены практически во всех сферах экономики, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области Александр Садовничий, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на коллегии КГК области рассмотрели результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросам обоснованности закупок, а также выявленных фактов недобросовестного посредничества. Проблема актуальна для всех отраслей. Посреднические цепочки выявлены в сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ, промышленности, лесной отрасли и бюджетных организациях. Проверки выявили, что суммарно необоснованное и недобросовестное посредничество привело в регионе к переплате более чем на Br1 млн.

"Например, отдельные хозяйства области, которые не смогли по разным причинам заготовить необходимое количество травяных кормов самостоятельно, закупили их не у своих более рачительных соседей, а у индивидуальных предпринимателей и за пределами области. Естественно, приобретались они по более высокой цене", - отметил Александр Садовничий. Выявлена активность посредников в сферах закупки средств защиты растений, запасных частей для техники.

Необоснованное посредничество в системе коммунального хозяйства стало причиной возбуждения уголовного дела. Берестовицкое ЖКХ при закупке котельного оборудования, по мнению контролеров, по надуманным причинам отклонило предложение организации с самой низкой ценой. Точно такое же оборудование было закуплено у посредника, что привело к дополнительным расходам бюджетных средств на сумму Br240 тыс. При этом фирма-посредник, в которой работают всего четыре человека, была создана за пару месяцев до закупки и опыта работы в этой сфере не имела. Полученные бюджетные средства организация тут же направила на приобретение дорогостоящих авто.

Необоснованные закупки у посредников выявлены в строительной отрасли. Наценки на стройматериалы и оборудование по сравнению с их стоимостью у поставщика составили от 25% до 500%.

"Новый необычный вид посредничества установлен при проверке лесной отрасли. Оказалось, что предприниматели, занимающиеся заготовкой и распиловкой древесины, закупали деловую древесину не через биржу. К этому процессу они в качестве посредников привлекают физических лиц, у которых есть возможность закупить деловую древесину для собственного потребления напрямую у лесхозов", - рассказал Александр Садовничий. Причем при реализации древесины физлицам, отметил он, лесхозы также допускали нарушения. За подобные схемы также возбуждены уголовные дела.

Начальник отдела прокуратуры Гродненской области Владимир Сидо отметил, что в сфере посредничества за последние годы в регионе возбуждено свыше 70 уголовных дел. "Само посредничество не является чем-то незаконным. Но когда стоимость товара у посредника увеличивается в десятки и сотни раз по сравнению с ценой дилера, когда создаются кому-то преференции или организуются аффилированные компании, то это уже предмет деятельности правоохранительных органов", - подчеркнул он.

На коллегии отмечалось, что причины недобросовестного посредничества зачастую связаны с тем, что порой руководящие структуры в отраслях устраняются от организации и контроля закупок в подведомственных организациях.-0-