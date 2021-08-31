Более Br102 тыс. выделил профсоюз медиков Гомельской области на подготовку детей к школе

31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском регионе профкомы учреждений здравоохранения и областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения выделили более Br102 тыс. на подготовку детей к школе, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

"Во время благотворительной акции "Профсоюзы - детям" профкомы учреждений здравоохранения Гомельской области выделили работникам, чьи дети в нынешнем году впервые сядут за парты, более Br87 тыс., областной комитет - Br15,5 тыс.", - рассказали в профсоюзе.

Особое внимание - многодетным, малообеспеченным, неполным семьям.

Кроме того, в канун 1 сентября профсоюз подготовил театрализованное представление для детей, которые находятся на лечении в областной детской клинической больнице.

Председатель областного комитета БПРЗ Надежда Зимина отметила, что школьники, особенно первоклассники, с нетерпением ждут 1 сентября. "Но некоторые ребята вынуждены это время провести в больнице. Чтобы поднять им настроение, наша областная организация привлекла учащихся - профактивистов Гомельского государственного медицинского колледжа, которые провели для маленьких пациентов подвижные игры со сказочными героями", - рассказала она. Председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов и Надежда Зимина вручили ребятам школьные папки с канцелярскими принадлежностями, приобретенные за счет средств отраслевого комитета.-0-