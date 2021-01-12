Более Br111,8 млн планируют направить на реализацию инвестпрограммы Брестской области в 2021 году

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году планируют направить более Br111,8 млн на реализацию инвестиционной программы, которая утверждена решением областного Совета депутатов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Документ разработан для эффективного и рационального использования средств областного бюджета и других источников финансирования, направляемых на инвестиции в основной капитал. Основная цель - ввод в эксплуатацию объектов в срок, развитие и укрепление материально-технической базы организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса. Нынешняя инвестпрограмма включает 119 объектов. Из областного бюджета планируется выделить Br111,8 млн на их проектирование, строительство, реконструкцию и благоустройство. В документе отмечается, что будут привлекаться кредитные ресурсы и другие источники финансирования.

Часть денег предусмотрено направить в сферу здравоохранения. Например, речь идет о строительстве медицинского комплекса в Бресте и нового корпуса к детской областной больнице. В планах - реконструировать терапевтический корпус областной клинической больницы, а также здания онкологического диспансера в Пинске.

За счет инвестпрограммы будет вестись строительство средней школы на 1020 мест в Барановичах, детского сада-яслей - в Жабинке, школ-садов - в Кобрине и Столине. Ассигнования выделят на обустройство в Бресте встроенного в многоэтажку детского сада. Подобные проекты будут разработаны для Пинска и Иваново. Кроме того, детсады на 350 мест в перспективе появятся в брестских микрорайонах Вулька-3 и ЮЗМР-5. Часть денег направят на реконструкцию Коссовского дворцово-паркового ансамбля, улучшение спортивной инфраструктуры региона.

Значительную сумму выделят на строительство многоэтажного и индивидуального жилья, замену и возведение новых инженерных сетей, водозаборов, артезианских скважин, станций обезжелезивания и очистных сооружений. Также планируется построить по одной блочно-модульной котельной в Микашевичах и Логишине, реконструировать котельные в трех агрогородках Столинского, Малоритского и Ивановского районов.

В отдельный перечень программы включены объекты реконструкции мелиоративных систем. Эти работы намечено финансировать из областного бюджета.-0-