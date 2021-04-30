Более Br135 млн направлено на допвыплаты медикам Гомельской области с начала пандемии

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br135 млн направлено с начала пандемии на дополнительные выплаты медикам Гомельской области, работающим с пациентами с COVID-19 амбулаторно и в стационарах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.

Указом Президента от 16.04.2020 №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения" предусмотрены ежемесячные надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями (в том числе COVID-19). Дополнительный финансовый бонус начисляется работникам здравоохранения бюджетных организаций, которые оказывают медпомощь пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями.

"Указом предписаны размеры ежемесячной надбавки в зависимости от условий оказания медицинской помощи. Так, при работе в амбулаторных условиях врачам-специалистам выплачивается Br1 тыс., медицинским работникам со средним специальным профильным образованием - Br500, иным работникам здравоохранения - Br300. Работающие в стационарах врачи-специалисты получают дополнительно Br1,5 тыс., медработники со средним специальным образованием - Br1,3 тыс., иные категории - Br900. В отделениях анестезиологии и реанимации, в организациях (структурных подразделениях) скорой медицинской помощи врачам-специалистам дополнительно начисляют Br3 тыс., медработникам со средним специальным медицинским образованием - Br2 тыс., иным работникам здравоохранения - Br1 тыс.", - разъяснили в главном управлении здравоохранения. При этом к иным работникам относятся санитарки, младшие медицинские сестры, медицинские дезинфекторы, водители и др.

С весны прошлого года многие белорусы узнали о работе врачей и медперсонала в "красной" зоне непонаслышке. Взрослые и дети видели, как за их жизнь и здоровье сражаются работники больниц и поликлиник. Повышенная ответственность, серьезные нагрузки, работа в СИЗах - условия оказания медпомощи кардинально изменились. На первых порах к этому перечню добавлялась и стрессовая ситуация - медики всего мира сверяли протоколы лечения и восстановления пациентов после перенесенной инфекции, укрощая мутирующий вирус.

Оценив нагрузку на представителей отрасли еще во время первой волны COVID-19, власти приняли решение о стимулировании медработников. С тех пор руководители бюджетных больниц и поликлиник ежемесячно подписывают приказ о надбавке-стимуле. Вознаграждение рассчитывается на основании протокола заседания комиссии по материальному стимулированию. Нередки случаи, когда врачи и медсестры трудились сверхурочно.

На выплату надбавок работникам здравоохранения области по указу №131 за 2020 год (с учетом взносов на социальное страхование) направлено Br85,5 млн, за первый квартал 2021 года - Br51,1 млн.

В зависимости от эпидситуации в 2020 году медпомощь пациентам с инфекциями оказывали от 7 тыс. до 14,5 тыс. сотрудников.

Среднемесячная зарплата работников отрасли в юго-восточном регионе за первый квартал 2021 составила Br1238,4, в том числе врачей - Br2209,7, среднего медперсонала - Br1349,6, другого персонала - Br836. За аналогичный период 2020 года - Br860,3, при этом у врачей - Br1500,9, среднего медперсонала - Br910,4, прочего персонала - Br613,7.

В стационарах, полностью перепрофилированных под пациентов с COVID-19, благодаря таким надбавкам значительно увеличились зарплаты. Так, среднемесячная зарплата в областной инфекционной клинической больнице в первом квартале 2020 года составляла Br851,9, при этом врачей - Br1378,9, среднего медперсонала - Br921,1, прочего - Br678,8. За первый квартал 2021 года средняя зарплата достигла Br1842,4 (рост 216,3% к аналогичному периоду 2020-го).

"Самоотверженный труд работников здравоохранения в условиях инфекции достойно оплачивается за счет бюджетных средств. Также особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреждений и созданию безопасных условий труда для медработников. Значительные средства направляются на приобретение средств индивидуальной защиты, расходных материалов, лекарств, кислорода, дезинфицирующих средств, приобретение медоборудования", - рассказали в главном управлении здравоохранения. Всего на борьбу с пандемией в Гомельской области в 2020 году из бюджета направлено Br108,5 млн, только за первый квартал 2021 года - Br55 млн.-0-