Более Br1,4 млн из бюджета направлено на подготовку школ и детских садов Гомеля к учебному году

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br1,4 млн бюджетных средств направлено на подготовку школ и детских садов Гомеля к новому учебному году. Еще дополнительно Br1,36 млн привлечено из внебюджетных источников, сообщил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на городском августовском педсовете, передает корреспондент БЕЛТА.

Средства были направлены на укрепление базы школ, гимназий и детских садов, обеспечение комфортной и безопасной образовательной среды, текущий и капитальный ремонт учреждений. В числе приоритетов - система обеспечения безопасных условий пребывания детей, организация пропускного режима, устранение травмоопасных факторов. "Постепенно, может, и не такими темпами, как нам хотелось бы, но учреждения образования оснащаются современным учебным оборудованием, компьютерами, развивается их инфраструктура", - рассказал Петр Кириченко.

Мэр обратил внимание руководителей на необходимость эффективного и рационального использования финансовых средств. "В этом вопросе главная задача - правильно расставить акценты. Денежные средства, особенно полученные от благотворительной помощи родителей, должны вкладываться не столько в ежегодное перекрашивание кабинетов, замену жалюзи и линолеума, сколько в приобретение средств обучения и необходимого игрового, надворного оборудования. Результат от таких капиталовложений, уверен, будет значительно выше", - подчеркнул мэр.

Актуальна и тема обеспечения учреждений образования спортивным инвентарем. В целом по городу этот показатель составляет 55%. На эти цели из областного и городского бюджета выделено Br700 тыс.

Не снимается с повестки дня развитие в Гомеле сети дошкольного образования так называемой шаговой доступности. Так, за последние два года в Гомеле введены в эксплуатацию 3 детских сада. В 2018 году по специально разработанному проекту на первом этаже жилого дома построен трехгрупповой детский сад №100 в Центральном районе. В июле 2019 года открыт новый детский сад в 104-м микрорайоне-новострое. В ближайшие дни воспитатели будут готовы встречать дошколят в перепрофилированном двухэтажном здании в Новобелицком районе.

Сегодня на педагогическом форуме в Гомеле власти и педагоги обозначили траекторию развития образовательной системы областного центра на новый учебный год.-0-