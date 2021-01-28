28 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более Br1,4 млрд поступило в консолидированный бюджет Могилевской области в 2020 году. По сравнению с 2019 годом доходы бюджета увеличились на более чем Br132 млн в фактическом исчислении. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Значительную долю поступлений принесли бюджету подоходный налог - более Br514 млн, или 35,8%, налог на добавленную стоимость составил почти 16%, или более Br228 млн, налог на прибыль - 5,2%, или Br74,5 млн, акцизы - 5,8%, или Br83 млн. Объемы платежей по налогу на недвижимость составили 5% (более Br71 млн), налогу при упрощенной системе налогообложения - 4,2 % ( более Br60 млн), дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале - 2,5% (более Br35 млн).

Более 57% поступлений внесли в казну государственные организации, 35,6% - негосударственные организации, 3,6% - индивидуальные предприниматели, 3,7% - физические лица.

Плательщики Могилева принесли бюджету области 41,2% доходов, Бобруйска - 17,3%, Климовичского района - 5,1%, Осиповичского - 3,8%, Могилевского - 2,7%, Горецкого - 2,1%, Кричевского - 1,9%, Костюковичского - 1,6%, Быховского - 1,5%, Бобруйского - 1,2%.

В формировании бюджета области участвовали 418,3 тыс. плательщиков, в том числе 15,5 тыс. организаций, 25,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и 376,9 тыс. физических лиц.

Десять крупных плательщиков обеспечили 18,2% общих поступлений. Среди них РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", ООО "Кронохем", РУП "Могилевоблгаз" и СООО "Оазис Груп".-0-