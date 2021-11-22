Более Br17 тыс. долга по арендной плате вернули в бюджет сельхозорганизации после мониторинга КГК

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Комитета госконтроля Гомельской области установили нарушения законодательства при сдаче в аренду и предоставлении в безвозмездное пользование государственного имущества коммунальных сельскохозяйственных предприятий Жлобинского, Светлогорского и Рогачевского районов, сообщили БЕЛТА в КГК.

В ходе мониторинга выявлены факты занижения площади сдаваемого в аренду имущества; сдачи в аренду капитальных строений без госрегистрации прав на них; передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений без решения органа госуправления; невзыскания с арендаторов арендных платежей; необеспечения полной и своевременной уплаты в бюджет средств, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества; искажения ведомственной отчетности об использовании государственной недвижимости.

Так, в Рогачевском районе сельхозпредприятие с марта 2019 года сдавало в аренду частным организациям коровник, площадь которого по договору была занижена более чем вдвое. В итоге сельхозпредприятие недополучило свыше Br20 тыс. арендных платежей, потери понес и бюджет.

В Жлобинском районе организации потребкооперации с мая 2019 года использовали без заключения договора аренды часть здания столовой площадью более 60 кв.м, балансодержателем которого являлось коммунальное сельхозпредприятие. В результате и сельхозпредприятие, и бюджет остались без доходов от сдачи госимущества в аренду.

В Светлогорском районе некоторые сельхозпредприятия не уплачивали в местный бюджет средства от сдачи в аренду недвижимого госимущества. Причем задолженность не была отражена в ведомственной отчетности в 2018-2020 годах.

А в Рогачевском районе госконтролеры установили факты уплаты излишних сумм аренды.

Результаты мониторинга рассмотрены на заседании коллегии областного комитета госконтроля. Райисполкомам предложено усилить контроль за эффективностью использования имущества коммунальной собственности. Балансодержателям имущества выданы рекомендации об устранении нарушений и недостатков.

Сельхозпредприятия уплатили в районные бюджеты уже более Br17 тыс. задолженности по арендной плате. Устранение других нарушений находится на контроле областного КГК.-0-