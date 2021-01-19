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19 января 2021, 12:29

Более Br17 тыс. доплатили медикам Гродненской области в 2020 году по требованию отраслевого профсоюза

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более Br17 тыс. доплатили медработникам Гродненской области за прошлый год по требованию социально-экономической службы отраслевого профсоюза. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

В организациях здравоохранения области порой фиксируются случаи, когда по тем или иным причинам наниматель не в полном объеме оплачивает труд работников. Нарушения зачастую выявляются во время мониторингов социально-экономических вопросов. В прошлом году мониторингами было охвачено свыше 40 организаций - больницы, поликлиники, центры гигиены.

"На местах не всегда выполняются социальные гарантии, к примеру, не доплачивают работникам до уровня минимальной заработной платы. Допускаются ошибки при исчислении окладов, надбавок, доплат, стимулирующих и компенсирующих выплат. Задача профсоюза не просто выявить нарушение, а помочь людям получить заработанные деньги", - отметила заведующий отделом социально-экономической работы Гродненской областной организации БПРЗ Валентина Гордиевская.

В частности, по настоянию профсоюза медработнику одной из поликлиник областного центра выплатили надбавку за работу по контракту. Кроме того, молодые специалисты районного центра гигиены получили причитающиеся деньги за работу сверх установленной продолжительности. Восстановлена справедливость в отношении совместителей, которым в некоторых организациях не производилась единовременная выплата на оздоровление к отпуску.

Профсоюзные специалисты настояли на перерасчете в связи с неправильной оплатой за работу в праздничные дни и сверхурочные часы в некоторых организациях. Также по рекомендации профсоюза в одной из организаций скорректированы оклады младшему медперсоналу и рабочим. В центре внимания были и доплаты медикам за работу в условиях коронавируса.

Всего за 2020 год выявлено 36 нарушений, в том числе несоответствие коллективных договоров нормам тарифного соглашения, невыполнение норм колдоговоров и социальных гарантий, в оплате труда. По требованию социально-экономической службы отраслевого профсоюза медицинским работникам Гродненщины доплатили более Br17 тыс.-0-

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