Более Br19 млн направлено на реконструкцию Кобринского путепровода в Бресте

3 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли Кобринский путепровод. Реконструировали объект по распоряжению Президента "О подготовке к празднованию тысячелетия Бреста", передает корреспондент БЕЛТА.

В жизни Бреста мост играет важную роль. Он связывает центральную и восточную части города, на этом участке интенсивное автомобильное, велосипедное и пешеходное движение. Пропускная способность предыдущего путепровода, построенного в середине прошлого века, была недостаточной, требовало совершенствования и техническое состояние. По словам председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, предлагались различные проекты по реконструкции объекта, был выбран наиболее оптимальный вариант. На выполнение работ из бюджета направлено более Br19 млн.

"Первая очередь моста сдана 15 мая. За это время можно было увидеть, что движение здесь организовано надлежащим образом. Увеличили пропускную способность - по три полосы в каждом направлении, выделены отдельные полосы для общественного транспорта. Объект соответствует всем европейским стандартам. Уверен, направленные на этот объект бюджетные средства окупятся сторицей", - сказал губернатор.

К модернизации путепровода специалисты приступили в сентябре 2017 года. Работы велись непрерывно, без выходных. При этом трафик не останавливался, вводились лишь ограничения движения транспорта. Длина моста получилась более 800 м, создана инфраструктура для безопасности всех участников дорожного движения. Объект включает в себя пешеходный тоннель, обустроены пешеходные связи и подъездные пути, парковки.

"Работы выполнены досрочно, на три месяца раньше запланированного периода. Это достигнуто благодаря ответственному отношению всех участников строительства, что, естественно, позволило сэкономить бюджетные средства", - отметил генеральный директор ОАО "Дорожно-строительный трест №4 Бреста" Игорь Шугаев.

Открытие Кобринского путепровода приурочено ко Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси.-0-

Фото Вадима Якубёнка