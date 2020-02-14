Более Br2 млн направят на реализацию инвестпрограммы Гомеля в 2020 году

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В этом году на реализацию инвестиционной программы Гомеля направят более Br2 млн. Решение поддержали сегодня депутаты на сессии горсовета, передает корреспондент БЕЛТА.
В программу включены объекты строительства, модернизации, реконструкции, ремонта и благоустройства, финансировать которые будут за счет средств городского бюджета. "На объекты планируется направить Br2 млн 55,25 тыс.", - отметила начальник отдела строительства горисполкома Ольга Кулаго.
В перечне объектов - замена и модернизация лифтового оборудования в нескольких учреждениях здравоохранения, замена (капитальный ремонт, модернизация, реконструкция) теплосетей, которые находятся в ведении организаций ЖКХ, имеют длительные сроки эксплуатации и неудовлетворительные теплотехнические характеристики. Предусмотрено программой и финансирование проектирования и строительства новых уличных распределительных газопроводов для газификации жилфонда.
Программа разработана для эффективного и рационального использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные расходы.
Утвердили сегодня депутаты и отчет о выполнении инвестиционной программы Гомеля на 2019 год. На ее реализацию планировалось более Br3,83 млн. По мере исполнения бюджета документ корректировался, и фактически направили свыше Br6,65 млн. В перечень было включено 38 объектов.-0-