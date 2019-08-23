Более Br200 млн инвестирует "Гомельтранснефть Дружба" в реконструкцию объектов в 2020 году

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br200 млн планирует инвестировать ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в модернизацию объектов в 2020 году, сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО Андрей Вериго во время пресс-тура "Нефтепроводный транспорт Беларуси: надежность, бесперебойность, безопасность", передает корреспондент БЕЛТА.

Более Br100 млн будут направлены на реконструкцию трубопроводов. В первую очередь замене подлежат трубопроводы, построенные в 1963 году. На эти цели будут направлены средства инвестиционной программы. При нормативном сроке эксплуатации 33 года они значительно превысили производственный лимит. Так, планируется реконструкция магистрального нефтепровода "Унеча - Мозырь" на участке нефтеперекачивающая станция (НПС) "Гомель" - НПС "Защебье" протяженностью 22 км. Особенность этой трассы нефтепровода в том, что она проходит по местности с высокой сельскохозяйственной активностью, в непосредственной близости - населенные пункты.

Значительный объем работ выполнен в текущем году. Завершена реконструкция 27 км магистрального нефтепровода "Мозырь - Брест", трасса которого пролегает в пойме Припяти и проходит по территории Припятского национального парка, пересекая 13 мелиоративных каналов. Во время паводка на этом участке из-за затопления возникал риск аварийной ситуации и, как следствие, возможное причинение ущерба экосистеме нацпарка.

Также сдан в эксплуатацию подводный переход магистрального нефтепровода на участке линейная производственно-диспетчерская станция "Мозырь"- НПС "Туров" через реку Ствигу. Подключены новые нитки трубопровода по проекту реконструкции подводного перехода на участке НПС "Туров" - НПС "Пинск" через Припять и Пину.

Всего в 2019 году заменено 47 км трубопроводов. В настоящее время активно реализуется проект модернизации магистрального нефтепровода "Мозырь - Броды" на границе с Украиной. До конца года белорусская часть магистрали будет соединена с украинской.

"Гомельтранснефть Дружба" обозначила стратегически важную задачу - выйти на замену 3% трубопроводов в год, что соответствует общемировым тенденциям нефтетранспортных компаний. "Планомерная реконструкция линейной части позволит обеспечить надежность, эффективность и безопасность работы трубопроводов предприятия", - резюмировал Андрей Вериго. Он подчеркнул, что в 2020 году пристальное внимание будет уделено также реконструкции парка резервуаров (стального и железобетонного) стоимостью около Br50 млн и насосных станций - Br40 млн.-0-