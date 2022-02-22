Более Br24 тыс. уплатит фирма в Шклове после проверки налоговой инспекцией

22 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более Br24 тыс. предъявлено к уплате по результатам выездной проверки в связи с ликвидацией коммерческой организации в Шклове. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Нарушения выявлены инспекцией МНС по Шкловскому району в ходе выездной проверки в связи с ликвидацией частной организации, занимающейся распиловкой, строганием и пропиткой древесины. Установлен факт отнесения проверяемым субъектом в состав затрат, учитываемых при налогообложении, суммы вознаграждений индивидуальному предпринимателю. Частнику платили за работы по распиловке лесоматериалов, которые им фактически не выполнялись, а производились работниками этой же фирмы.

Установлено, что ИП фактически использовался директором для обналичивания денежных средств, чтобы избежать перечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц. Снятые в качестве личного дохода денежные средства передавались индивидуальным предпринимателем директору фирмы, в связи с чем организация признана налоговым агентом и из сумм выплаченных указанному физическому лицу доходов в размере Br68,9 тыс. исчислен подоходный налог с физлиц.

"В соответствии со ст.33 Налогового кодекса в результате искажения организацией сведений о фактах совершения хозяйственных операций, об объектах налогообложения, подлежащих отражению плательщиком в бухгалтерском и (или) налоговом учете, налоговых декларациях (расчетах), организации предъявлен к уплате налог на прибыль и подоходный налог с физических лиц", - уточнили в пресс-центре.

С учетом иных нарушений предъявлены к уплате налоги и пени в сумме Br24,9 тыс. За нарушения, установленные в ходе проверки, организация и ее должностные лица будут привлечены к административной ответственности.-0-