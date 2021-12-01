Более Br27 млн планируют выделить на подготовку Глубокого к "Дажынкам" 2022 года

1 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 объектов отремонтируют в Глубоком при подготовке города к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі-2022". На необходимые работы планируется выделить не менее Br27 млн, заявил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев на заседании штаба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Глубокском райисполкоме.

"За последние годы в городе сделано многое, но, как и в любом другом райцентре, в Глубоком есть объекты, которые требуют особого внимания. В первую очередь это учреждения социальной сферы (детские сады, школы, спортивные сооружения), жилищно-коммунального и дорожного хозяйств (ремонт жилых домов, дорог и тротуаров). В данный момент на каждый из намеченных объектов готовится проектно-сметная документация. Уже с весны следующего года начнутся активные ремонтно-строительные работы", - отметил Владимир Терентьев.

Глава депутатского корпуса области сегодня посетил среднюю школу №3 Глубокого. Сейчас в ней идет капитальный ремонт по проекту "школы будущего". Учреждение образования после ввода в эксплуатацию будет отвечать современным требованиям организации учебного процесса.-0-

Фото газеты "Веснік Глыбоччыны"