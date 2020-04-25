25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br2,9 млн собрано на республиканском субботнике в Минске. Об этом информирует Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"По предварительным данным, уже собрано более Br2,9 млн. Эти деньги будут направлены на благоустройство летних оздоровительных лагерей, приведение в порядок памятников и мемориалов, а также реставрацию Национального художественного музея", - сказано в сообщении.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак вместе с депутатами парламента, представителями трудовых коллективов предприятий, общественных организаций и аппарата администрации Октябрьского района трудился на территории столичной школы №90. Они заложили здесь памятную аллею из 15 берез в честь Героя Советского Союза Газароса Авакяна. "Место выбрано не случайно. Здесь в годы войны находилась конспиративная квартира Минского партийного подполья. В окрестностях школы расположена улица Газароса Авакяна. В июле 1944 года стрелковый взвод во главе со старшим лейтенантом Авакяном во время операции "Багратион" ликвидировал вражескую группировку в Минском "котле", не дав противнику вырваться из окружения. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно", - пояснили в столичной мэрии.

Порядок в Минске наводили примерно 520 тыс. человек. Убрано 2,5 тыс. га территорий, высажено более 5,4 тыс. деревьев и 9,6 тыс. кустарников, обустраивается более 12 га газонов. Проводилась уборка внутриквартальных территорий, улиц, зеленых зон, территорий организаций. Местами приложения сил стали парк Победы, мемориальный комплекс "Тростенец" - "Врата Памяти", мемориальный комплекс "Благовщина", Военное кладбище, Курган Славы, парк Тивали, парк Дививелка, лесопарк Медвежино и другие.

В субботнике приняли участие руководители республиканских органов государственного управления, общественные организации и объединения, в том числе "Белая Русь", БРСМ, Белорусский союз женщин, Белорусская ассоциация многодетных родителей, Белорусский фонд мира, Минское городское объединение организаций профсоюзов.

Шла работа на местах. Так, производством продукции сегодня были заняты такие промпредприятия Минска, как СОАО "Коммунарка", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", КУП "Минскхлебпром", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ЗАО "Атлант", ОАО "Минский завод шестерен", ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова".-0-

Фото Мингорисполкома