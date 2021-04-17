17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br2,9 млн собрано на республиканском субботнике в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"По оперативным данным, в республиканском субботнике приняли участие 520,3 тыс. минчан. В фонд республиканского субботника столица перечислит более Br2,96 млн", - говорится в сообщении.

Все трудовые коллективы столицы, общественные объединения, молодежь, депутаты, ветераны и просто неравнодушные горожане приводили в порядок минские дворы и скверы, парки и лесные массивы. Всего в городе убрано 1,7 тыс. га территорий, высажено 3,5 тыс. деревьев, 10 тыс. кустарников, обустроено более 15 га газонов.-0-